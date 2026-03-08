Los 'minairons' protagonizan el nuevo videojuego de 3cat

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Coge aire, toca la flauta y juega. Les ayudarás a rebelarse, les despertarás el espíritu de libertad que llevan dentro”, plantea la promo de Minairons, el videojuego en torno a los diminutos y laboriosos seres de las leyendas pirenaicas que acaba de lanzar 3Cat.

La propuesta, dirigida al público de 18 a 25 años, incluye un potente quiebro en el perfil de estos seres. Al salir de su canutillo con su presuroso “Què farem? què direm?”, los minairons cumplían cualquier tarea que les encomendara l’amo, quien, de no mandar nada, ni siquiera volver al tubo, moría. Sin embargo, Nai, uno de los minairons de Llorenç, el potentado de un pueblo llamado Vilamónt, cuestiona esa laboriosidad y, con ella, la esencia del grupo.

“El juego lo pueden enfocar como quieran. A mí lo que me agrada es que se centra en un mito ancestral del Pirineo, de nuestra cultura, en lugar de hacerlo de temáticas de otros lugares como EEUU”, señala Pep Coll, el escritor pallarés que recuperó a estos seres para el gran público hace 35 años con la novela Què farem? què direm?, que lleva 44 ediciones y que suele ser una de las lecturas recomendadas en los primeros cursos de la ESO.

“Los mitos se olvidan si no tienen una enseñanza ancestral. Se cuentan porque cuentan algo, y este es un mito que vuelve a tener valor”, explica Coll, que enmarca estos personajes “en una cultura que atraviesa el Pirineo y de la que forman parte otros como las encantadas”, encantaries en Lleida y moras en el Aragón oriental. Estas guardan parecidos con las ninfas y las hadas, como los minairons con los duendes, aunque “son distintos. El minairó va siempre en grupo, no tiene sentido yendo solo, como el duende”, indica Coll.

“Un mito puede tener diversas explicaciones, y si no las tuviera se habría olvidado”, apunta el escritor, quien plantea el sentido de este en que “hay gente que quiere ser minairó, que le manden, y hay quien quiere tener trabajadores a su cargo, pero ojo porque esto también tiene riesgos: si no mandas bien, te escanyan”.

“Hay varias claves -añade-. Unos solo quieren trabajar, otros quieren tener el canutillo de los minairons y algunos no quieren tenerlo porque eso supone un riesgo” en caso de no saber qué órdenes dar.

El origen del mito de los minairons no está datado, como la mayoría de los pirenaicos. “No es posible, la tradición popular es oral e iba cambiando y adaptándose en función de los tiempos, la cultura y las emociones”, anota el escritor. Bet, la niña de su novela, los rescató en 1991 del museo de Esterri d’Àneu.

El videojuego Minairons de 3Cat se encuenra ya disponible para ser utilizado en consolar Xbox y PS5 y también para ordenadores PC, y en breve saldrá para la Nintendo Switch. Se puede aqquirir por 24,50 € en la plataforma Steam, que lo ofrece por algo más de 30 € en paquetes con otros videojuegos. Está disponbible en catalán y en otros idiomas.