Imputado un leridano por conducción temeraria en la N-230 en Montanui

La Guardia Civil ha denunciado penalmente a un conductor de Lleida de 32 años por conducción temeraria por hacer un adelantamiento antirreglamentario en la carretera N-230 a su paso por el término municipal de Montanui en un tramo de visibilidad reducida. Fue imputado por un delito contra la seguridad en el tráfico.

Los hechos se produjeron el 6 de febrero. Las imágenes de la infracción fueron grabadas desde otro vehículo. El infractor conducía una furgoneta de alquiler y avanzó en línea continua por el carril izquierdo a al menos dos vehículos. Mientras hacía la maniobra ilegal circulando por el carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, que iba por su carril, lo que obligó a otros conductores a frenar de forma repentina para evitar una colisión. Tras investigar la grabación, los agentes pudieron localizar e identificar al posible conductor y el 23 de febrero le imputaron formalmente y las diligencias se trasladaron al juzgado de Monzón.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga estas conductas al volante con penas que oscilan entre los seis meses y dos años de cárcel, y con la retirada del permiso de conducir durante un plazo de entre uno y seis años.