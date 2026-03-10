Las obras de la N-260, listas antes de Semana Santa

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las obras de mejora del pavimento de la carretera N-260 entre La Seu d’Urgell y Bellver de Cerdanya se alargarán tres semanas más. La previsión, según aseguró ayer el subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, es que el tramo quede listo “antes de Semana Santa”. La mejora, que se ha contratado con la modalidad de emergencia tras las múltiples quejas de conductores y alcaldes del territorio, empezó el pasado día 2 de marzo.

Crespín, que comprobó el avance de los trabajos, explicó que el presupuesto de la reforma asciende a un total de 1,6 millones de euros y que la actuación contempla reparar 14 km de pavimento de un tramo total de 28 km. El subdelegado destacó que la N-260 “es una carretera importante”, teniendo en cuenta, detalló, que se trata de “una vía principal de conexión transversal del país y del conjunto del Pirineo”. La intensidad media del volumen de tráfico es de 6.000 vehículos diarios. La cifra aumenta hasta los 8.500 durante el mes de agosto. El subdelegado se refirió también al inicio de las obras de la rotonda de Montferrer, también en el Eix Pirinenc. Dijo que la reforma empezará el 7 de abril, justo después de Semana Santa.