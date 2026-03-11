Sorpresa en Castelldans al ver en las calles un cañón del Ejército

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un cañón del Ejército remolcado por un camión que circulaba la noche del lunes por las calles de Castelldans provocó sorpresa entre los vecinos, según avanzó Som Garrigues. El vehículo y el remolque formaban parte del despliegue para un ejercicio programado en el Campo de Maniobras de San Gregorio, en Zaragoza y habían llegado por la mañana al puerto de Tarragona procedente de Ceuta. Circulaban por la A-2 cuando sufrieron un pinchazo y salieron de la A-2 en Les Borges Blanques para repararlo, aunque no se incorporó correctamente y llegó a Castelldans, Puigverd y Artesa de Lleida. En estación de Lleida-Pirineus se observaron tanques, trasladados en tren hasta Zaragoza.