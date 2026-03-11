SUCESOS
Sorpresa en Castelldans al ver en las calles un cañón del Ejército
Un cañón del Ejército remolcado por un camión que circulaba la noche del lunes por las calles de Castelldans provocó sorpresa entre los vecinos, según avanzó Som Garrigues. El vehículo y el remolque formaban parte del despliegue para un ejercicio programado en el Campo de Maniobras de San Gregorio, en Zaragoza y habían llegado por la mañana al puerto de Tarragona procedente de Ceuta. Circulaban por la A-2 cuando sufrieron un pinchazo y salieron de la A-2 en Les Borges Blanques para repararlo, aunque no se incorporó correctamente y llegó a Castelldans, Puigverd y Artesa de Lleida. En estación de Lleida-Pirineus se observaron tanques, trasladados en tren hasta Zaragoza.