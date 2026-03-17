Crítico tras quedar atrapado por un alud en el Sobirà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un excursionista de 37 años resultó ayer herido crítico tras quedar atrapado por un alud en el Pallars Sobirà. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 14.06 horas. Un hombre alertó de que su compañero había quedado atrapado entre el Coll de Bassiero y el Estany Gelat, entre Alt Àneu y Espot. Según explicaron fuentes de emergencias, fue el compañero quien sacó al herido de la nieve y procedió a practicarle las primeras reanimaciones a la espera de la llegada de los efectivos. Los Bomberos activaron dos helicópteros, con GRAE y el médico del SEM, y los Pompièrs d'Aran también activaron un helicóptero. Tras localizarlo, fue evacuado en helicóptero del SEM hasta el hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estado crítico. Su compañero, de unos 42 años, se encontraba ileso.

El pasado 18 de enero falleció un esquiador tras una avalancha fuera de las pistas de Baqueira. La víctima, de 29 años y vecino de Les, era originario de Madrid. Un guía de montaña alertó del alud y, al llegar al lugar, los Pompièrs d’Aran encontraron a un esquiador con parada cardiorespiratoria y lo trasladaron crítico al hospital de Vielha, donde acabó falleciendo. Los equipos de emergencia estuvieron buscando a otra posible víctima porque en la zona encontraron otro par de esquís, pero finalmente se descartó.

Entretanto, el pasado 15 de febrero, los Bomberos de la Generalitat rescataron a un esquiador que se vio arrastrado por un alud en la Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà. El esquiador se vio sorprendido cuando estaba en la zona de la Mata d’Estaon, por encima de los 1.500 metros de altitud, y quedó atrapado y con heridas en la rodilla izquierda. Un helicóptero se desplazó hasta la zona del accidente, que era de difícil acceso, y evacuó al herido hasta el núcleo de Estaon.