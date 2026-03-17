En la zona destinada a almacén se halló el tronco de una mujer. - C.SANS

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

En la zona destinada a almacén se halló el tronco de una mujer. - C.SANS El recorrido hace parada en el antiguo cementerio, situado en la parte posterior a la Colegiata. - C.SANS La Colegiata conserva una pila bautismal. - C.SANS Una nueva ruta guiada divulga la historia del vizcondado de Castellbò Una nueva ruta guiada divulga la historia del vizcondado de Castellbò Una nueva ruta guiada divulga la historia del vizcondado de Castellbò Una nueva ruta guiada divulga la historia del vizcondado de Castellbò

Una nueva ruta guiada permite conocer sobre el terreno y de forma amena el pasado medieval del conjunto histórico del pueblo de Castellbò. La han creado el Museo Catedral de La Seu d’Urgell y la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) Vila i Vall de Castellbò y la han titulado “Los poderes feudales de Castellbò”. Se estrenó el pasado fin de semana con las plazas disponibles agotadas y se repetirá en verano y otoño.

Una veintena de personas estrenaron la ruta, que propone un recorrido que relaciona el castillo y la Colegiata de Santa Maria como ejes de un mismo relato histórico. El trayecto, de la mano de la guía de patrimonio Pilar Aláez, empezó en el castillo, sobre la colina que domina el valle. Entre las curiosidades que salen a la luz destaca el “inexplicable y radical” cambio de nombre del pueblo de Castellbò, con un esplendoroso pasado medieval y que hasta el siglo XI era conocido como el valle de Castell-lleó.

Entre los rincones que suscitan una mayor curiosidad destaca un espacio destinado a almacén. Allí se encontró, en las campañas arqueológicas del año 2018, uno de los entierros clandestinos llevados a cabo en los conflictos relacionados con la persecución del catarismo (entre los años 1160 y 1240). Aláez detalló que se localizó el tronco de una mujer cátara. “El objetivo de enterrar estos cuerpos fuera del cementerio debió ser para evitar que los cadáveres fueran exhumados y quemados por la inquisición”, que quería eliminar cualquier rastro de los cátaros al considerarlos herejes, apuntó.

La visita continuó en la Colegiata de Santa Maria, al pie de la montaña, en un recorrido que permite profundizar en los elementos del poder feudal en la zona. En el trayecto la guía muestra a los asistentes una reproducción de lo que fue el antiguo castillo con la ayuda de inteligencia artificial (IA) que no deja nada indiferente a los participantes. La ruta se repite el 25 de julio y el 24 de octubre.