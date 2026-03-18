El presupuesto del Govern incluye Cal Macià y mejorar la red viaria de Les Garrigues Altes

Estado actual de la casa de veraneo que utilizaba la familia del president Francesc Macià en Vallmanya. - SEGRE

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 que llega esta semana al Parlament (más información en la página 20) incluye proyectos largamente reclamados en Lleida, como la primera inversión pública para rehabilitar la casa de veraneo de la familia de Francesc Macià en Vallmanya (Alcarràs). Las cuentas reservan 100.000 euros para “para restaurar” Cal Macià, según la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, quien aclaró, no obstante, que esta partida “está condicionada” a un acuerdo para comprar el edificio. “En cualquier caso, no la dejaremos caer”, remarcó Gil.

El presupuesto incluye también el llamado Eix Transversal de Ponent, según Gil, cuyas licitaciones se pondrá en marcha a partir del 9 de abril, cuando Generalitat y Diputación firmen el convenio de Les Garrigues Altes, que prevé una inversión de 18,4 millones en la mejora de carreteras de la comarca: el camino entre Torrebesses y Castelldans (11,7 millones), la renovación de la C-233 entre La Granadella y El Soleràs, licitada ya por 3,8 millones y el camino entre Bellaguarda y Els Torms (2,7 millones). El Govern abonará el 75% del coste de las obras, y el resto lo aportará la Diputación, aunque la última de estas tres actuaciones podría retrasarse porque “todavía deben resolverse algunas expropiaciones”, según Gil.

Los presupuestos prevén también la variante de Seròs, “que se licitará en el primer semestre del año”, y de la que el Govern asumirá el tramo urbano (192.000 euros); y las obras en la escuela Mont-roig de Balaguer (3,6 millones) que, según Gil, “comenzarán en 2 o 3 meses”.

En el Pirineo, mientras, el presupuesto de 2026 incluye una partida de 2,8 millones para “continuar avanzando” en el regadío de la Conca de Tremp, según la delegada del Govern en el Pirineo, Sílvia Romero.

Las cuentas, según Romero, prevén destinar 3 millones para la planta de triaje del vertedero de Fígols (Tremp); otros 2,4 “para ampliar el depósito controlado de residuos y habilitar un parque ambiental” en el Alt Urgell; y 7,2 millones para otra planta de triaje en la Cerdanya.