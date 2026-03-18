Paido vive en la memoria

Publicado por J.GM. Creado: Actualizado:

Bellvís revivirá una parte esencial de su historia colectiva reciente con la Jornada de Reencuentro de los antiguos trabajadores y colaboradores de Paido, una cita nacida de la memoria y el afecto entre quienes compartieron años de trabajo en una de las empresas que más huella dejó en el municipio durante el pasado siglo XX. La jornada se celebrará el sábado 11 de abril y se enmarca en el 80 aniversario de la llegada de la empresa láctea, inaugurada en 1945 y dedicada a los productos láctos, cerrada definitivamente en 1997. En el recuerdo de muchas familias, Paido sigue ocupando un lugar destacado. Durante décadas fue motor económico, espacio de aprendizaje laboral, punto de convivencia diaria y, en muchos casos, una auténtica escuela de vida. Muchos testimonios la definen como “un puntal económico” en una época en la que en el pueblo existían pocas alternativas laborales. En muchas casas trabajaban varios miembros de una misma familia de manera que permitía complementar la actividad agrícola o compatibilizarla con otros oficios. Uno de los aspectos que aparece con más fuerza en los recuerdos de los antiguos trabajadores es el papel de la fábrica en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Paido les dio empleo en un tiempo en que el hecho de que la mujer ganara su propio sueldo no era nada habitual. “Daba autonomía”, recuerda una de las participantes, que llega a definir ese proceso como “una auténtica revolución”.

Paido forma parte también de la memoria sentimental de muchos jóvenes que trabajaron allí durante los meses de verano. Estudiantes de quince, dieciséis o diecisiete años encontraron en la fábrica el primer empleo, el primer sueldo y el primer contacto con la responsabilidad diaria.

La historia de Paido es también la de una industria que supo adaptarse y ampliar su catálogo de productos. En sus inicios produjo leche en polvo maternizada para bebés y con los años incorporó leche condensada, mantequilla, arroz con leche, flanes y, de forma muy especial, el Okey, un popular batido vinculado a Nutrexpa. La fábrica no se abastecía solo de Bellvís y su entorno inmediato. Las rutas de recogida de leche llegaban también a numerosos puntos de la provincia de Huesca. En momentos de gran producción incluso llegaban cisternas procedentes de Francia, y la leche condensada se enviaba a distintos puntos del país y también a África. Todo ello refuerza la idea de que Paido fue una industria de peso, con una actividad que superaba ampliamente la escala local.

Entre los nombres propios ligados a aquella etapa destaca Ramon Vila, considerado por los organizadores y por muchos testimonios como la persona que dio mayor impulso a la empresa durante años, modernizando las instalaciones y diversificando la producción.

La organización del reencuentro ha sido posible gracias al trabajo de una comisión creada para preparar los actos y localizar a antiguos trabajadores, junto con la colaboración del ayuntamiento de Bellvís y la Diputación. La búsqueda ha permitido recuperar el contacto con personas que hoy viven en Logroño, Zaragoza, Valencia, Barcelona o en distintos municipios de la Franja y de la provincia de Huesca. Los organizadores prevén reunir a cerca de 300 personas por la mañana y alrededor de 160 en la comida, unas cifras que confirman la fuerza emocional que Paido sigue teniendo en la memoria colectiva.

Por la mañana, el Casal Cultural Sebastià Serrano acogerá el acto central, que incluirá un homenaje a los compañeros ausentes, y se entregará a los extrabajadores una publicación conmemorativa impulsada por la familia Vila. En este sentido, Ramon y Neus Vila hablarán sobre la evolución de la fábrica y el historiador Jaume Suau recordará el pasado local. La jornada continuará en el pabellón polideportivo con una comida de hermandad. Uno de los momentos más singulares será el estreno de tres canciones: Els Sons de la Paido. La conmemoración se completará con una exposición de fotografías y material diverso que podrá visitarse en abril en el mismo Casal Cultural.