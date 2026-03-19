Elèctrica Serosense hará en Alcarràs el primer centro de datos de Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Elèctrica Serosense SL, comercializadora eléctrica leridana que forma parte del grupo Visalia, ha adquirido terrenos al lado de la N-II en Alcarràs para la implantación de un centro de datos o data center. Será la primera instalación en Lleida de almacenaje y procesamiento de datos en la nube de internet. El ayuntamiento, que hace un año ya presentó a la Generalitat su oferta de terreno para acoger una instalación de este tipo, ha expresado a la firma su buena predisposición para desarrollar el proyecto y ya han comenzado los trámites pertinentes, según fuentes municipales.

Las principales demandas de un data center son de energía eléctrica y de agua para refrigeración. Ambas necesidades quedan sartifechas en este proyecto, ya que lo desarrolla una compañía eléctrica en un sector que forma parte de la zona regable del canal de Pinyana. Tiene asegurada la conexión de fibra óptica y junto a la A-2 y la N-II, a 8 km de Lleida. El data center tendrá una extensión de unos 12.000 metros cuadrados y una potencia instalada de 10 MW, aunque se podrían llegar hasta los 30 MW. La previsión es que suponga la creación de 80 puestos de trabajo directos, dependiendo de nivel de informatización final, según fuentes municipales y de la empresa.

El terreno se clasifica como suelo urbano delimitado industrial (SUDI), por lo que para abordar obras se necesita un plan parcial de acotación, un proyecto de urbanización y de reparcelación y también será preciso efectuar alguna modificación puntual y simultánea del plan urbanístico municipal (Poum). Una vez modificado el Poum, se tramitará el correspondiente plan parcial urbanístico. En la actualidad, la iniciativa está en una fase muy inicial y podría ser una realidad en un plazo de cuatro años, aproximadamente, según apuntaron responsables de la electrica y el consistorio.

Un centro de datos es una instalación física con servidores, sistemas de almacenaje y equipos de red que permiten guardar, procesar y distribuir datos a traves de internet o de redes privadas. Montse Montull, gerente de Elèctrica Serosense, indicó que “este proyecto nace tras detectar la necesidad de un data center en el territorio y ver que Alcarràs reúne todas las condiciones idóneas para acogerlo, tanto por el entorno para la climatización como por su situación estratégica”.