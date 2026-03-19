Investigan la muerte en Aran del arquitecto Josep Juanpere

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El Juzgado de Instrucción de Vielha investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere el pasado 26 de diciembre por un supuesto infarto cuando celebraba la Navidad en Baqueira, tras constatar que existen algunas lagunas en las horas previas a su fallecimiento, según informó ayer El Periódico.

De acuerdo con el rotativo, el arquitecto pasaba las vacaciones junto a su pareja en su residencia de la Val d’Aran. En Nochebuena, se encontró mal y acudió a urgencias del hospital de Vielha, donde pasó varias horas en observación. Abandonó el centro el día 25 y no fue hasta Sant Esteve que Juanpere falleció en su domicilio.

Después de que su familia intentara contactar con él y con su pareja sin éxito, un sobrino acudió a la vivienda y en el interior encontró el cuerpo sin vida de su tío y a la pareja. Fue entonces, cuenta El Periódico, cuando los servicios de emergencia recibieron la alerta. Los sanitarios acabaron constatando que el fallecimiento había sido, aparentemente, por causas naturales. Sin embargo, al haber sido atendido el día anterior en el hospital, supuestamente no se habría firmado el certificado médico de defunción. Por ello, se instó al juzgado para que se le hiciera la autopsia para determinar las causas exactas.

La investigación, que está bajo secreto y no se dirige contra a nadie en particular, se centraría en la entrada y salida de Juanpere del hospital, además de reconstruir sus últimas horas de vida, en las que estaba acompañado por su pareja, explica el diario.