Adiós al ‘Espill Encantat’

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Más de 440 voces de escolares de la Segarra y el Urgell llenan desde ayer y hasta hoy el Teatre Ateneu de Guissona con la cantata L’Espill Encantat. El proyecto comunitario del Conservatori de Cervera y el consell comarcal de la Segarra cierra este curso un ciclo de tres años interpretando esta adaptación del Quadern de música, de Jaume Ferran, con texto de Montse Pont, música de Jordi Castellà y dirección artística de Xavier Hidalgo.

“Hacer una obra de estas dimensiones con niños va más allá del valor artístico que pueda tener. Han sido más de 1.200 alumnos los que han participado en L’Espill Encantat a lo largo de estos tres años y es algo que ha dejado huella en todos ellos”, explicó el coordinador de la iniciativa, Marc Castellà.

Los centros que han participado en esta edición han sido las escuelas Ramon Faus, Ramon Estadella y FEDAC, de Guissona; Mossèn Josep Arques, de Cervera, y Santa Creu de Anglesola. También los institutos La Segarra y Antoni Torroja, de Cervera, y el de Guissona.

Los estudiantes de cuarto de Primaria y primero de la ESO han trabajado durante los últimos meses con profesores del conservatorio para preparar las cinco actuaciones de la cantata. Esta narra la historia de Anna y el Mag Lletraferit, quienes deben salvar la ciudad recogiendo instrumentos y partituras. El elenco está encabezado por Ainet Jounou y Josep Ferrer en los papeles protagonistas, junto con la orquesta de profesores del conservatorio, las bailarinas de la compañía de danza Montse Esteve y los castellers Margeners de Guissona.

Las sesiones se han programado tanto en horario lectivo, para facilitar la asistencia al público escolar, como en horario abierto a las familias y al público general. Entre ayer y hoy prevén reunir a más de 1.500 asistentes.

Paralelamente, esta tarde, tras la última representación, se estrenará un documental sobre la historia del proyecto dirigido por el productor Marc Llorens. En él participan una cuarentena de personas vinculadas con el espectáculo, que se estrenó en Cervera en 2019, coincidiendo con la Capitalitat de la Cultura Catalana, y que se recuperó en 2024 en Guissona.

A lo largo de estos años, L’Espill Encantat ha recibido premios como el Baldiri Reixac a la mejor experiencia educativa innovadora o el Josep Anselm Clavé de Cant Coral a Catalunya por el mejor espectáculo de producción en directo. Además, el departamento de Educación de la Generalitat lo reconoció como iniciativa artística destacada en el ámbito educativo.

El año que viene se abrirá una nueva etapa del proyecto comunitario del Conservatori de Cervera con las escuelas e institutos. Se tratará de una propuesta relacionada con el Mil·lenari de la capital comarcal.