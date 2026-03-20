Denuncian las barreras arquitectónicas con una muestra fotográfica

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Mostrar las barreras arquitectónicas con las que se encuentran las personas con dificultades de movilidad en Guissona para poder revertirlas. Este es el objetivo de la exposición fotográfica Entre el pas i la barrera, creada por una decena de usuarios del centro de creación ArtSingular de la Fundació Josep Santacreu de Guissona y el centro L’Espígol de la Associació Alba de Cervera.

Los fotógrafos recorrieron “todos los lugares por donde solemos ir, como el centro de Guissona, la piscina o la biblioteca”, destacó Elena Rodríguez, una de las usuarias de Cal Santacreu. En las piezas pueden observarse tanto los obstáculos como los momentos cotidianos que forman parte de su rutina.

Los participantes recibieron formación de la fotógrafa y mediadora Natàlia Morales, que se encargó de coordinar el proyecto. “Cada imagen tiene su plano general y luego un zoom sobre los pequeños detalles”, explicó.

Según destacó Júlia Canela, educadora de la Fundació Josep Santacreu, el ayuntamiento había mostrado interés en recibir toda la información “porque son cosas que se tienen que arreglar”.

La muestra puede visitarse en la Biblioteca de Guissona hasta el 26 de marzo.