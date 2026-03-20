Mil coches en el polígono de Sant Guim a la espera de ir a concesionarios

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Una parcela del polígono industrial La Vaqueria de Sant Guim de Freixenet se ha convertido en un dormitorio de coches nuevos fabricados por Seat en Martorell, así como de otras marcas. Se trata de un espacio de 18.000 metros cuadrados alquilado por la empresa Autoflotas de Calaf, dedicada a la logística en el sector del automóvil, y en el que caben alrededor de 1.000 vehículos.

Los coches que entran en este punto de almacenaje desde la fábrica lo hacen de forma temporal, durante 30 o 40 días, para después distribuirlos a los concesionarios para su venta. Su entrada en funcionamiento ha supuesto la creación de seis empleos que se complementan con dos trabajadores más los días de más actividad.

El gerente de Autoflotas, Èric Pastor, explicó que este recinto “funcionará mientras duren las obras de ampliación de nuestra sede en Calaf”, donde habilitarán un muelle ferroviario que conecte la campa con la factoría de Seat en Martorell para reducir el transporte por carretera.

Este es el segundo solar que Autoflotas alquila en la Segarra, después de instalarse en el polígono de Fonolleres, en Granyanella, el año pasado. Allí tienen una parcela de 69.000 m² con capacidad para 4.000 automóviles. “Tener estos espacios alternativos en Sant Guim y en Fonolleres nos permite cubrir los picos de entradas que tengamos”, apuntó Pastor.

La firma también tiene centros logísticos en Calaf (17.000 coches), la localidad de Loeches, en Madrid (8.000 coches) y el puerto de Sevilla (4.000 coches), sumando entre todas sus sedes más de 500.000 m² de depósito y una capacidad de más de 34.000 automóviles.