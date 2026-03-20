Piden 18 años de cárcel por quemar a su pareja en Artesa de Segre

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de 18 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso de un delito de incendio para el acusado de quemar viva a su pareja el 28 de noviembre de 2022 en Artesa de Segre. Una petición a la que se adhirió la acusación particular. Por su parte, la defensa pidió que, en caso de condena, le impongan 5 años y un día de prisión. La Audiencia de Lleida acogió ayer la última declaración que faltaba, la del hombre a cuyo domicilio acudió el acusado tras los hechos. El testigo aseguró que se presentó "todo quemado y olía a humo”. Añadió que, al verlo así, le preguntó “qué había pasado” y “qué había hecho”, pero que el acusado “iba como un zombi y no respondía”. Dijo que se tumbó en su cama y que él decidió llamar a los Mossos, que acudieron al piso y arrestaron al acusado.

Según la Fiscalía, la intención era “matar a la víctima” y “así se lo dijo en varias ocasiones en el momento de los hechos”. La fiscal aseguró que la declaración de la mujer ha sido persistente durante todo el proceso y recordó que esta declaró que su pareja la roció primero con alcohol y después con acetona, diciéndole “ahora sí que vas a arder”. Además, insistió en que nadie vio al hombre “sacar a la víctima en brazos”, como él declaró, por lo que la fiscal descartó un “acto heroico”. Es más, según declararon dos vecinas, el acusado “estaba con las manos en los bolsillos” y sin “prestar ayuda a nadie” cuando tuvieron que salir de sus viviendas a causa del incendio. En la misma línea, la acusación particular alegó que “la única intención del acusado era quitarle la vida” a la víctima y dijo que “sabía lo que hacía”, considerando que no tenía afectadas sus capacidades por el consumo de drogas, como sostiene la defensa.

Por su parte, la letrada del acusado pidió que, en caso de que el tribunal vea indicios de delito, imponga una condena por un delito de lesiones en concurso con uno de incendio o subsidiariamente por homicidio en grado de tentativa al considerar que “no hubo premeditación ni ensañamiento”. En su último turno de palabra, el acusado dijo estar “muy arrepentido” y “pido perdón a quien haya hecho daño, sobre todo a ella”.