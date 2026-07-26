Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Laura Broto observa un brote de verdolaga. - E.B.D. Brownie de algarroba. - SOPA DE PEDRES Panckake con flores. Laura Broto prepara con hierbas y plantas los platos de un cátering de Sopa de Pedres.

La recolección siempre ha formado parte de nuestra cultura, y cuando reducimos el espectro alimentario con la comida industrial estamos falseando una cultura que siempre ha existido”, señala Laura Broto, impulsora desde hace más de un año de Sopa de Pedres, un proyecto de cátering de pequeña escala y cocina de aprovechamiento de Rocafort de Vallbona que ofrece experiencias gastronómicas centradas en plantas silvestres y en recetas históricas, de los íberos y los romanos, y tradicionales.

¿Y por qué los íberos, cuya principal comunidad en Ponent fueron los ilergetas? “Fueron una de las primeras culturas de este paisaje”, señala Broto, con estudios de Ciencias Ambientales e interés por la biología y las plantas, y que apunta a los yacimientos de Els Vilars de Arbeca y Els Estincells de Verdú como pruebas. “Cocinar y la botánica son mis dos pasiones. Llevo toda la vida cocinando y experimentando”, indica. Y, también, estudiando la cocina de aquellos pueblos.

“Se alimentaban con lo que crece aquí. Por ejemplo, uno de los hidratos que más utilizaban los íberos era la bellota, que crece en las encinas, pero hemos dejado de usarla”, plantea.

Eso ha ocurrido con otros vegetales autóctonos o arraigados cuyo uso culinario recupera el proyecto de Laura Broto. Con el chicharo (guixa, en catalán; Lathyrus sativus como nombre científico) se hacen gachas y farinetes, tortilla con la colleja (colitx, Silene vulgaris) y sopas reconstituyentes con el tomillo (timó, Thymus vulgaris), el bledo (blet o amarant, Amaranthus retroflexus) culmina la coca de recapte, la ortiga (ortiga, Urtica dioica) es la base de un paté y, como postre, la hoja de borraja (borraina, Borago officinalis) rebozada es un crujiente y la algarroba (garrofa, Ceratonia siliqua) sirve de base para un pastel tipo brownie.

“Los íberos y los romanos acababan haciendo un alimento rico de uno nutritivo”, anota la cocinera e investigadora del Urgell.

Cultiva una parte de las plantas que utiliza en los platos en su finca de Rocafort mientras recolecta otras y frutos como moras, higos o escaramujo. Y completa los platos con género de productores locales, de km cero, y con vegetales que le suministra una firma de recolección.

Broto, que explica en las comidas los ingredientes y su origen, ofrece la divulgación del marco histórico y cultural y de la botánica como valor añadido y se plantea ofrecer talleres de plantas de temporada. Y hace hincapié en el concepto del ágape, que “tiene un doble significado, lo que se da y la comunión al compartirlo, y en la cocina de aprovechamiento: “Hay platos como el moretum, que cocinaban los íberos y los romanos —explica-, y que es un antecesor del pesto que se hacía machacando en el mortero queso seco con perejil, ajo y las plantas silvestres de ese momento. Es una receta de aprovechamiento que es un manjar”.

Sopa de Pedres es uno de los tres proyectos de Lleida que, de trece candidatos, ha pasado a la fase final local de la última convocatoria de Terra d’Oportunitats, un proceso de impulso de iniciativas de emprendimiento rural que promueven Leader de Ponent y CaixaBank y que en un lustro ha prestado apoyo (1.000 € de financiación y acompañamiento en tres retos de desarrollo) a 125 ideas.

Las otras tres son la Enciclopèdia Mural de Swen Schmitz Coll, de Ivars d’Urgell, que transforma espacios públicos rurales en museos de biodiversidad al aire libre; Ohana Espai, de Vilanova de Bellpuig, que integra el yoga, regulación emocional y desarrollo personal, y Verol, un proyecto de Piqture, de Castelldans para determinar el grado de madurez y el estado sanitario de las aceitunas a partir del muestreo colaborativo que realizan los socios de la cooperativa con sus móviles.

“El programa tiene como objetivo dar apoyo al emprendimiento, crear ocupación y ofrecer oportunidades de futuro en el entorno rural”, ademas de tejer redes colaborativas, explican fuentes de CaixaBank, que moviliza en el programa varias de sus divisiones: el Voluntariat en la mentorizacion y MicroBank y AgroBank en la financiación.