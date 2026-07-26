Voluntariado y conviviencia: Proyecto que une a El Pont de Suert, La Vall de Boí y Vilaller en la recuperación de senderos

La Alta Ribagorça ha vuelto a convertirse este verano en un espacio de aprendizaje y compromiso con el territorio gracias a la quinta edición del campo de trabajo comarcal Camins de Vida: Natura, Cultura i Comunitat a l’Alta Ribagorça, una iniciativa que ha reunido del 4 al 18 de julio a 24 jóvenes de entre 14 y 17 años procedentes de distintos puntos de Catalunya.

El proyecto, uno de los pocos de carácter comarcal que se organizan en Lleida, conecta los tres municipios de la comarca, El Pont de Suert, La Vall de Boí y Vilaller, con el objetivo de acercar a los participantes a la riqueza natural, cultural y patrimonial del territorio mientras colaboran en la recuperación y mantenimiento de los caminos tradicionales.

Durante dos semanas, los jóvenes han alternado las tareas de voluntariado con actividades de descubrimiento del patrimonio, propuestas ambientales, encuentros intergeneracionales y espacios de conviviencia, que les han permitido conocer de primera mano las costumbres y la realidad social de la comarca. La experiencia busca fomentar valores de cooperación, el compromiso con el entorno y el trabajo en equipo, además de favorecer nuevas amistadas entre los jóvenes participantes. Asimismo, combinaron los trabajos con actividades de ocio en las piscinas, pudieron vivir de cerca las falles Erill la Vall y participar en juegos tradicionales de los pueblos.

El campo de trabajo estuvo organizado por la Fundació Escolta Josep Carol, en coordinación con el consell y los tres ayuntamientos de la comarca. La directora de Juventud, Clara Quirante, y la coordinadora en Lleida, Blanca Moreno, presidieron la jornada inaugural de este campo de trabajo en el que agradecieron a los jóvenes el compromiso con el territorio.