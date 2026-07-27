Castellserà suspende su curso de canto de verano por falta de alumnos inscritos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà y la Coral Flors d'Urgell han decidido no celebrar este año el curso internacional de canto de verano debido a la falta de inscritos. El certamen, que ha reunido a decenas de estudiantes y profesionales del canto lírico, ya venía acusando un descenso progresivo de participación en las últimas ediciones.

El alcalde, Marcel Pujol, explicó que la cancelación responde a un cambio de tendencia en la formación de los cantantes. “El canto lírico está en retroceso y ya no despierta el mismo interés que antes. La mayoría de las personas que se dedican a ello o que habían participado en otras ediciones realizan formación continua durante todo el año y un curso intensivo en verano ya no resulta una propuesta atractiva”, señaló.

Pese a la suspensión del curso, la Coral Flors d’Urgell ha organizado durante las dos primeres semanas de julio talleres de técnica vocal dirigidos a sus cantores para mejorar aspectos básicos de la voz. Según Pujol, estas sesiones han suplido en parte la función que desempeñaba el apartado de técnica vocal del curso.

La continuidad de esta iniciativa ya estaba en entredicho desde hace algunos años. En la 22 edición, la modalidad de técnica vocal tuvo que suspenderse por primera vez por falta de inscritos. Entonces, el profesor Bruno Henriques ya advirtió que el descenso de participantes respondía a “una tendencia general en los cursos de canto” y lo atribuía, entre otros factores, al impacto de las redes sociales. “Los jóvenes quieren triunfar rápido, sin esfuerzo y gratis”, afirmó, al tiempo que defendía que una formación profesional “requiere dedicación y disciplina”.

La última edición, celebrada el pasado verano, fue la 23 y reunió a diez alumnos, una cifra muy inferior a la habitual. En aquella ocasión se recuperó la modalidad de técnica vocal. Los participantes procedían de distintos puntos de Catalunya, de otras comunidades autónomas e incluso de Inglaterra.

El curso se desarrollaba durante una semana y concluía con un concierto final en el que el alumnado mostraba los conocimientos adquiridos durante la formación. Ha tenido 23 ediciones A lo largo de 25 años, hasta hora solo interrumpidos durante la pandemia de la Covid.