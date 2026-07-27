Reabre el restaurante l’Era del Marxant de la Vall Fosca: “A punto de empezar este nuevo camino”

El restaurante L’Era de Cal Marxant, en La Pobleta de Bellveí, volverá a abrir sus puertas el próximo 30 de julio tras permanecer cerrado durante algo más de un año y medio . La nueva etapa estará liderada por Rosa Álvaro, que ya formó parte del equipo del establecimiento antes de su cierre y que ahora ha decidido asumir el reto de ponerse al frente del negocio.

La inauguración tendrá lugar hoy con un acto abierto al público para dar a conocer la reapertura, mientras que la actividad comenzará oficialmente el jueves. Álvaro explica que durante este tiempo dudó sobre si dar el paso, pero finalmente decidió hacerlo. “Pensé: ¿por qué no? Así que aquí estoy, a punto de comenzar este nuevo camino”, afirmó.

El restaurante mantendrá la esencia que lo convirtió en un referente de la Vall Fosca durante tres décadas, cuando estuvo regentado por la familia Montané-Perucho.

La nueva responsable apuesta por conservar los platos tradicionales de montaña, con especialidades como la brasa, el trinxat, el cordero, el rabo de toro o el fricandó, para las que ha contado con el apoyo de profesionales de la cocina. Durante el verano abrirá de martes a domingo al mediodía y los jueves, viernes y sábados también por la noche.