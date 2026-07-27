Segundo corte de la C-14 en Tàrrega y los payeses negocian hoy soluciones con Ordeig: “No queremos más reuniones, sino soluciones”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los agricultores volvieron a cortar ayer por la tarde durante cuatro horas la C-14 a su paso por Tàrrega, en la víspera de una reunión que los convocantes de la protesta mantendrán hoy en Montblanc on el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Los manifestantes reclaman a su departamento un plan de choque para reducir la sobrepoblación de fauna cinegética, especialmente de conejos, así como compensaciones económicas por las pérdidas que sufren en los cultivos. “No queremos más reuniones, sino soluciones”, insistieron. El colectivo reclama también reunirse con la conselleria de Territorio para acordar medidas para tratar la gestión de las zonas de especial protección de aves (zepas).

Los manifestantes mantienen por ahora las movilizaciones, y advirtieron que los cortes de carreteras continuarán si, en el encuentro de hoy, Ordeig no ofrece compromisos firmes. De hecho, ya han convocado nuevos cortes para el próximo fin de semana en la C-12, a la altura de Maials, previstos para el viernes y el domingo.

El presidente de Asaja, Pere Roqué, explicó que esperan que el conseller “siente las bases o proponga un plan de choque que permita reducir la densidad de la fauna cinegética y abordar las compensaciones económicas por las pérdidas”. Añadió que “no queremos salir de la reunión con otra programada; queremos medidas concretas”. Advirtió que “si no conseguimos lo que pedimos, la próxima semana volveremos a movilizarnos”.

Por su parte, el responsable de ganadería de Unió de Pagesos (UP), Josep Maria Pijuan, lamentó la falta de implicación del departamento de Territorio. “No sabemos nada de ellos. Esperamos que den un paso adelante y dejen de esquivar el problema de las zepas”, afirmó.

El corte de la C-14 reunió a una treintena de tractores y a unas 60 personas entre las 17.00 y las 21.00 horas. No provocó incidencias en el tráfico, ya que los Mossos d’Esquadra desviaron previamente la circulación por itinerarios alternativos.

La movilización de Tàrrega fue la segunda convocada en tres días por UP, Asaja, Pagesos o Conills, Gremi de la Pagesia Catalana y Federació de Cooperatives Agràries. Además de reclamar acciones contundentes contra la sobrepoblación de conejos y otras especies cinegéticas, denuncian las limitaciones impuestas por las zepas y exigen una gestión forestal eficaz que contribuya a prevenir incendios.

Tras la reunión con Ordeig en la que participarán dos miembros de cada sindicato y colectivo agrario, por la tarde está previsto que haya asambleas en Verdú y Aspa.