El juzgado exonera al Canal d’Urgell de los cortes de agua por la sequía: “motivada y justificada”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Canal d'Urgell “estaba gestionando una situación de sequía que, además, se puede calificar de excepcional e histórica” en el verano de 2023, concluye la magistrada que presidió, como sustituta en el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida, los juicios de los días 6 y 13 de julio para dirimir las demandas de regantes contra la comunidad general por las pérdidas que les acarreó la interrupción del suministro cuando los cultivos que habían sembrado, maiz principalmente, no se habían desarrollado.

Y, en ese escenario, añade, su actuación “está motivada y justificada en atención a las circunstancias imprevisibles e inevitables que en esos momentos afectaban a la zona” regable, por lo que las pérdidas de los demandantes “no tiene su origen en la actuación” del canal “sino en la sequía”. Esa escasez de agua, anota, “se puede calificar como una circunstancia de fuerza mayor”, a lo que se añade que la comunidad general “no actúa según su único criterio, que en todo caso es técnico, sino también según el mandato del Plan Especial de Sequía”.

Y todo ello, dictamina, “rompe el nexo causal” entre las decisiones tomadas por los demandasdos y los daños sufridos por los demandantes, lo que le lleva a desestimar el bloque de demandas de los regantes.

La decisión de la magistrada cambia el criterio que en febrero, en el único caso de este conflicto que había sido sentenciado, había aplicado otro juez sustituto del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida, que le dio la razón al regante y condenó al canal a indemnizarle. “Sólo esta sentencia examina el caso concreto que le ocupa”, aclara la actual jueza suplente, quien anota que la anterior “tampoco tiene la consideración de jurisprudencia” y, “si bien puede tener carácter de precedente y orientativo”, su contenido “no es vinculante a la controversia de este procedimiento”.

El tercer criterio, el de la magistrada titular, se aplicará a los más de 30 casos pendientes.