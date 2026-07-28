Integra Pirineus interviene en Coll de Nargó para reducir el riesgo de incendios

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Integra Pirineus llevará a cabo una nueva actuación en materia de gestión forestal sostenible en la zona de la Coma de Mur, en el municipio de Coll de Nargó. La acción se situará en los parajes conocidos como el Barranc de l’Obaga Negra y Els Prats, en terrenos de titularidad pública del ayuntamiento incluidos dentro de la Red Natura 2000.

La iniciativa pretende reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la capacidad de resiliencia del bosque, ya que la densidad del arbolado y el sotobosque hacen el espacio muy propenso a los incendios. Se intervendrá en una superficie de 6,20 hectáreas para reducir la continuidad vertical y horizontal del combustible para generar espacios más abiertos y resilientes.

La acción pretende también recuperar antiguos espacios de pasto, actualmente llenos de arbustos. Esta apertura facilitará tanto el retorno de la actividad ganadera extensiva como la alimentación de herbívoros salvajes, lo que incrementará la biodiversidad de la zona.

Este proyecto, vehiculado a través del departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, cuenta con el apoyo de EASA-European Association of Social Anthropologists en su objetivo de contribuir a la reducción de la huella de carbono.