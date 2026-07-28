La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu cierra con éxito y 4.000 amantes del acordeón

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu cerró ayer en Castellbò una edición de éxito. El balance hecho público ayer por su nueva directora artística, Cati Plana, deja constancia de que el certamen, de referencia internacional, ha reunido a más de 4.000 espectadores. La 51ª edición ha acercado hasta el Alt Urgell a músicos procedentes de 13 países en una programación repartida entre Arsèguel, La Seu d’Urgell y Castellbò, entre los días 24 y 27 de julio.

La nueva directora, que ha tomado el relevo del certamen después de medio siglo bajo la batuta de Artur Blasco, destacó que la programación ha mantenido la apuesta por combinar grandes nombres internacionales con la música tradicional catalana y del Pirineo. Asimismo apostó por mantener los nuevos formatos utilizados en esta edición, que se ha centrado en ofrecer conciertos de pequeño formato, en horario de mañana, en espacios singulares de Arsèguel, la cuna del acordeón. “Los conciertos en la era de la librería La Puça y en la terraza del Hotel Font del Genil han tenido una muy buena acogida y el público ya nos ha pedido de repetirlos”, indicó. Plana tampoco cerró la puerta a la incorporación de nuevos municipios. “Estamos plenamente abiertos a incorporar nuevos escenarios de la comarca que ayuden a dar más visibilidad a la música tradicional”, añadió. Los dos conciertos centrales en Arsèguel, las noches del viernes y del sábado, concentraron buena parte de los artistas invitados, con una destacada presencia de formaciones históricas e intérpretes de larga trayectoria. El envelado quedó pequeño la noche del sábado con las 800 localidades llenas. El festival bajó ayer el telón en la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò con una propuesta que combinó acordeón, poesía y música tradicional.