Nueva atracción lúdica en Andorra: Grandvalira inaugura un gran laberinto en Soldeu

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La estación de Grandvalira amplía sus actividades de verano con el nuevo Laberinto de Soldeu. La atracción lúdica está situada en la plataforma de Soldeu. La actividad estará disponible para los visitantes hasta el 13 de septiembre.

La propuesta ofrece una aventura de exploración en plena naturaleza. El nuevo espacio está construido íntegramente de madera, de manera que se integra perfectamente en el paisaje de la montaña. La propuesta turística combina la orientación y la resolución de enigmas.

La actividad incorpora una gincana interactiva completamente nueva. El recorrido propone localizar diez pistas ocultas entre los diferentes caminos. La propuesta dura entre 30 y 45 minutos. El reto es totalmente accesible para el público familiar. El diseño modular permitirá adaptar el recinto para nuevas experiencias.