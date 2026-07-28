La Portella tendrá casi 100 hectáreas de placas solares con baterías instaladas sobre cultivos

El alcalde, Carles Català, muestra las fincas que tiene alquiladas Solaria, que podría comenzar las obras en septiembre de 2027. - AMADO FORROLLA

Solaria proyecta desde hace años la construcción de dos centrales solares fotovoltaicas que suman casi 100 hectáreas de superficie en La Portella y que ahora han recibido el aval de la UE con una ayuda de 19 millones de euros que permitirá convertirlas en plantas agrivoltaicas para compatibilizar las renovables con los cultivos agrarios.

La tecnología va camino de revertir la incompatibilidad entre instalaciones de energía renovable y las explotaciones agrarias y un ejemplo de ello será la conversión de las casi 100 hectáreas previstas de placas solares en La Portella en tecnología agrivoltaica.

Se trata de los parques solares Spring 2 y Spring 3, promovidos por Solaria, que están en plena tramitación pero que ahora se deberán transformar en una central solar agrovoltaica e incluirán, además, elementos de almacenaje de energía. Esto implicará, según el alcalde de La Portella, Carles Català, elevar la altura de los paneles hasta dos metros sobre lo previsto para permitir el desarrollo de los cultivos y la entrada de maquinaria agrícola.

Esta transformación ha permitido que la compañía reciba una subvención del ministerio para la Transición Ecológica de 19,3 millones de euros procedentes de la segunda convocatoria del programa de ayudas a la inversión en proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento de los fondos los Next Generation.

Las centrales Spring 2 y Spring 3 se convertirán en dos plantas que sumarán 57 MW de potencia y 72 MWh de capacidad de almacenamiento, lo que permitirá generar electricidad de día y distribuirla por la noche para no colapsar la red. La potencia de las dos centrales, según fuentes de la compañía, permitirá abastecer a más de 63.000 hogares.

Las mismas fuentes indicaron que entre finales de este año y principios de 2027 los proyectos autorizados deberán tramitar las modificaciones para adaptarse a la convocatoria de ayudas que han recibido, cuya resolución definitiva se publicó el pasado viernes, de modo que confían que en septiembre de 2027 pueda comenzarse la construcción de los parques solares.

Los terrenos donde se ubicará ocupan 48,7 y 49,3 hectáreas, respectivamente, que es el suelo autorizado para la implantación de las fotovoltaicas. Estas fincas agrarias ya están arrendadas por Solaria con contratos de larga duración, señalaron las fuentes. El proyecto de Solaria en La Portella se suma a los que la compañía promueve en Castilla y León y en total han recibido 41 millones.