Recuperan la imagen de un retablo extraviado en Organyà, del año 1923

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Una fotografía del fondo de los Hermanos Roig conservado en el Arxiu Nacional de Catalunya ha hecho posible redescubrir cómo era el retablo barroco de la Mare de Déu del Roser de la iglesia de Santa Maria de Organyà, una pieza desaparecida de la que no se tenía ninguna imagen de acceso público hasta ahora. El hallazgo es obra de la documentalista y activista cultural Montserrat Riu, que ya ha solicitado al ayuntamiento de este municipio del Alt Urgell y al obispado de Urgell que impulsen acciones para poner en valor la pieza.

La capilla del Roser estaba adosada a uno de los muros de la iglesia y fue demolida el año 1911 en el marco de unas obras de remodelación del templo. Todo apunta que, después de aquel derribo, el retablo fue reubicado dentro de la iglesia, donde probablemente permaneció hasta su desaparición. Según Riu, la hipótesis más probable es que fuera destruido durante los primeros meses de la Guerra Civil, en el contexto de la quema de patrimonio religioso que afectó a diferentes pueblos de la comarca. Riu explicó que localizó la imagen haciendo una búsqueda con el nombre de Organyà en el portal Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya, donde aparecieron diversas fotografías del fondo, entre ellas la talla románica de la Mare de Déu de Gràcia y el retablo del Roser. La imagen fue tomada el 17 de julio de 1923, según consta en la libreta de registro de los fotógrafos.

La documentalista subrayó que el descubrimiento tiene un valor histórico notable para la población. “Se sabía perfectamente que existía la capilla del Roser dentro de la iglesia de Santa Maria de Organyà porque está muy documentada”, afirmó Riu, pero “no se tenía ninguna imagen de este retablo”. Por ello, Riu consideró que se trata de un hallazgo “histórico” para Organyà. A pesar de que no hay documentación escrita detallada sobre la pieza, la fotografía permite ver que se trataba de un retablo barroco de madera policromada. En el centro aparece la Mare de Déu del Roser, con corona y nimbo radiante, flanqueada por Sant Domènec de Guzmán y Santa Caterina de Siena.

La activista cultural hará una visita guiada a Santa Maria de Organyà el 10 de agosto a las 21.00 h para explicar el hallazgo y la historia que se esconde.