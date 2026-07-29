Motociclismo sobre tierra quemada: Aragón autoriza un circuito de enduro en un monte de Mequinensa que ardió dos años consecutivos

El monte donde la DGA ha autorizado el circuito se ubica en un área protegida junto al Aiguabarreig. - DGA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Gobierno de Aragón ha autorizado y eximido del trámite ordinario de evaluación de impacto ambiental la instalación de un circuito de enduro, una especialidad del motociclismo similar al motocross pero sin obstáculos artificiales, en el paraje Campell de Mequinensa, un monte de la orilla izquierda del Segre que ardió en 2023 y 2024 y sobre la que se proyectan varias figuras de protección: la zepa (zona de protección de aves) Matarranya-aiguabarreig, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del sector oriental de Monegros y Bajo Ebro y el Plan de Recuperación del Águila Perdicera, del que se halla en un área calificada como crítica.

El Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) basa su decisión en tres criterios: la inclusión de “medidas preventivas y correctoras” en el proyecto, la estimación de que el consumo de recursos naturales será “bajo” y de que los impactos que genere serán de “magnitud asumible” y la apreciación de “la compatibilidad de la actuación con los objetivos de conservación” de esas figuras de portección ambiental.

No obstante, la resolución del organismo de vigilancia ambiental limita la circulación de las motos a los meses de septiembre a enero, para evitar afecciones a la época de reproducción y cría de las águilas, y obliga al empresario que promueve el circuito, J.L.S., a “respetar al máximo la vegetación natural”, lo que incluye evitar roturaciones y, también “trabajos de movimiento de tierras y nivelación de terrenos más allá de los estrictamente necesarios”. “Los terrenos afectados por las obras serán convenientemente restaurados, utilizando para ello especies autóctonas”, añade.

El promotor también queda obligado a “la revegetación de la zona afectada por el trazado del circuito con vegetación autóctona” de la zona “en caso de abandono de las instalaciones”.

Tanto el estudio de impacto aportado por el promotor como el dictamen del Inaga prestan especial atención al riesgo de incendio, para el que el segundo extablece varias obligaciones como la “disponibilidad de medios de prevención y extinción” y de “personal formado”, así como la “señalización de zonas con y sin cobertura de telefonía móvil” y el establecimiento de “normas ambientales de uso del circuito”.

“Durante la fase de funcionamiento del circuito se producirá una mayor afluencia y frecuentación de personas y vehículos, lo que aumentará el riesgo de incendio, máxime cuando existirán motores y escapes a elevadas temperaturas en una zona con cereal de secano y recintos forestales”.

El estudio previo ya contemplaba vetar “el repostaje y mantenimiento de motocicletas en el recorrido”.

El plan de vigilancia ambiental, de tres años de vigencia, deja “la circulación estrictamente limitada al trazado autorizado y debidamente balizado”, uno de 5,5 km para los veteranos y otro de 650 metros para principiantes, y prohibe expresamente “realizar desbroces, podas, eliminación de pies arbóreos o arbustivos ni ampliación del trazado”, que se abrirá por la circulación de las motos.