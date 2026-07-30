Corbins inverte 212.667 € en renovar y actualizar el consultorio médico local: “una mejora de confort”

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El ayuntamiento de Corbins quiere rehabilitar y actualizar el consultorio médico local, ubicado en el mismo edificio que acoge el consistorio. El objetivo es adecuar el funcionamiento del espacio actual y los trabajos se harán en dos fases. Primero la obra civil y después las instalaciones y pavimentos. El alcalde, Jordi Verdú, destacó la importancia de la actuación, ya que “supondrá una mejora significativa en el confort del personal médico y de los usuarios, atendiendo que es uno de los servicios más bien valorados y que requieren de un espacio en condiciones”.

Los trabajos prevén una inversión de más de 212.667 euros y cuentan con una subvención de 124.800 euros del Plan de Cooperación municipal de la Diputación, para la financiación de inversiónes en Salud. El resto serán financiados con fondos propios. Verdú valoró el apoyo de la Diputación “por trabajar para el equilibrio en el ámbito de la salud, con subvenciones como la que impulsará el nuevo centro médico de Corbins”.

El consistorio ha sacado recientemente a licitación los trabajos y las empresas interesadas pueden presentar ofertas en uno o dos lotes en que se han dividido las obras, la obra civil y las instalaciones e interior.