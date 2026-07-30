Hallan sana a la parapentista a la que se buscaba desde el martes en Organyà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La parapentista que los Bomberos de la Generalitat buscaban desde el martes por la noche, como informó SEGRE ayer, fue hallada sana y salva ayer por la mañana en su coche. En el dispositivo participaron efectivos del GRAE de la Seu d’Urgell, del Grupo Canino de Investigación (GRCR), de la Unidad de Drones, dotaciones terrestres y efectivos de los Bomberos de Andorra. Se trata de una vecina de Andorra de 50 años.

El dispositivo se activó a las 21.07 horas del martes después de que se perdiera el rastro a una parapentista mientras sobrevolaba la cara norte de la montaña del Cogulló (también conocida como Muntanya Màgica), punto habitual de despegue de esta práctica deportiva. Personas allegadas a la aficionada advirtieron de que carecían de noticias de ella después de que durante el día había estado practicando parapente en la zona.

Los Bomberos activaron el dispositivo de búsqueda, que se alargó hasta ayer por la mañana. Hacia las 7.00 horas los equipos de rescate localizaron la silla y la tela del parapente, pero la mujer no estaba allí. Poco después, a las 8.00 horas, efectivos hallaron a la parapentista en el interior de su coche. La mujer, que no llevaba móvil encima, no había avisado a nadie de su situación y ni sabía que se había movilizado un extenso operativo de búsqueda para localizarla.