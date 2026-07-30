Ni plaza con un pequeño anfiteatro ni zona con pistas para skate: Almenar conservará la antigua balsa

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Ni plaza con un pequeño anfiteatro para escenificar representaciones populares, ni zona para habilitar un área de juegos juveniles con pistas para skate y otras modalidades deportivas. Las instalaciones de la antigua balsa de agua de Almenar, ahora desecada, situada en la zona alta de la localidad, se quedarán como están y se mantendrá su actual estructura.

Hasta hace diez años almacenaba el agua de boca de la población, pero se desecó y dejó en desuso tras la entrada en servicio del nuevo depósito, construido en la zona más alta del pueblo, cerca del cementerio. Según la alcaldesa, Teresa Malla, el ayuntamiento busca una fórmula para proteger este enclave y no descarta declararlo Bien Cultural de Interés Local (BCIL) al tratarse de una construcción de hace más de un siglo con importantes detalles modernistas como rosetones en relieve en la estructura.

“Queremos conservar este espacio, ya que es representativo de las edificaciones de esta zona del pueblo”, explico Malla. “A veces, cuando llueve intensamente vuelve a llenarse, pero solo de forma testimonial, ya que hay algunas corrientes y filtraciones que no suponen ningún peligro”, indicó la alcaldesa.

Modificación del POUM

Cualquier intervención en la zona hubiera comportado una modificación del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), aprobado hace más de 10 años. Ese hubiera sido el caso si se hubiese optado por derribar la balsa y hacer viviendas, tal como se pensó antes de que explotara la burbuja inmobiliaria en 2008, una opción que ha quedado totalmente descartada. “Si ahora se hacen cambios en el PUOM será para extremar la protección de este espacio, que se convertirá en símbolo de cómo eran las infraestructuras en el pasado siglo XX y que mostrará cómo se abastecían las viviendas con agua de boca antes de la construcción del nuevo equipamiento conectado a la red de agua, también renovada”, dijo.

Las obras de los depósitos (dos que forman parte de una única infraestructura) comenzaron en 2015, dentro de la tercera y última fase de la traída de agua de Pinyana que incluyó también los depósitos de Alguaire, la renovación del ramal de Benavent y la reforma del depósito de La Portella, entre otras mejoras valoradas en más de 3 millones de euros. Los depósitos de agua de Almenar se comenzaron tras más de ocho años de espera y numerosas filtraciones e incidencias que provocaban continuas quejas vecinales, ya que al estar a cielo abierto muchas veces se denunciaban vertidos y suciedad en el agua.