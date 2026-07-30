Un pleito municipal revela que la delimitación de la Bonaigua sigue pendiente casi un siglo después

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

¿De quién, si es que una montaña puede tener dueño, es la Bonaigua? Un pleito por el reparto del canon que anualmente paga la estación de esquí de Baqueira Beret a los ayuntamientos de Esterri d'Àneu y Alt Àneu y a la EMD (Entidad Menor Descentralizada) de Sorpe ha revelado que el deslinde de ese monte sigue pendiente casi un siglo después de que el Catastro estableciera (en 1928) una primera delimitación, que en ningún caso atribuye la propiedad, y cerca de 60 años después de que, en enero de 1969, el ministerio de Agricultura aprobara otra, provisional y que desde entonces espera otra definitiva que incluya un amojonamiento.

El pleito en el que ha aflorado esta situación lo mantiene el ayuntamiento de Esterri contra el de Alt Àneu, en este caso apoyado por la EMD de Sorpe, a cuenta del reparto del canon que anualmente paga Baqueira por el uso de los montes comunales pallareses de la Bonaigua, y que Alt Àneu reparte cada año basándose en la distribución catastral de los numerados como 181 y 183.

Eso supone que Sorpe recibe el 100% de los fondos correspondientes al número 181, la Solana Boscàs Pinatar, mientras que los del 183, catalogado como Port de la Bonaigua, se reparten por mitades para Alt Àneu y para Esterri y Sorpe, que reciben un 25% cada uno.

“La utilización de la delimitación catastral como criterio de referencia no puede calificarse de arbitraria, irrazonable o contraria a derecho”, ya que “constituye el único soporte cartográfico consolidado” disponible y “no ha sido sustituido por otro acto administrativo definitivo”, señala la Sala de lo Contencioso del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) en una sentencia en la que avala la tesis de Alt Áneu, defendido por el abogado Marc Cervós, del despacho Cudós Consultors.

“La controversia se refiere a si una parte del terreno forma parte del monte 181 o del 183, lo que es relevante a efectos de determinar la cantidad del canon” que corresponde a Esterri d’Àneu, partidario de la delimitación fechada en 1969 y basada en la declaración de tres pastores (la de 1928 la avalaron cuatro alcaldes), recoge la sentencia. Esta deja claro que se trata de un asunto jurídicamente peliagudo: elude imponer el pago de las costas a este último municipio porque el asunto “suscita serias dudas de valoración jurídica”.

¿Y por qué sigue sin estar claro quién es titular de los terrenos de esos montes? Básicamente el deslinde sigue pendiente aunque el juzgado Contencioso de Lleida llegó a suspender el pleito, iniciado hace casi una década y que afecta a las liquidaciones de los años 2006 a 2017, “para que por parte de la Generalitat se practicara la delimitación definitiva de los montes, y no constando efectuada hasta la fecha”.

Mientras eso no ocurra, el criterio de Alt Àneu seguirá siendo válido a falta de otro mejor, aunque el TSJC desliza que eso también puede acabar estando sujeto a revisión: “si la Administración competente culmina en el futuro el procedimiento de delimitación de los montes” y eso “determina una configuración distinta de sus respectivos límites”, ayuntamientos y EMD “podrán ejercitar las acciones” que consideren “sin que la presente sentencia constituya obstáculo alguno para ello”.