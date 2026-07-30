Vielha impulsa un plan urbanístico cerca de Betren con 108 pisos de renta libre y otros tantos protegidos

El pleno de Vielha e Mijaran dio ayer la aprobación inicial a cambios en la planificación urbanística municipal para hacer posible la construcción de 216 nuevas viviendas: 108 de renta libre y otras tantas de protección oficial. Están previstos en un sector nunca desarrollado al pie de la carretera C-28 en Betren, donde hasta ahora se permitía la construcción de 75 casas unifamiliares. En lugar de eso, el nuevo plan propone la construcción de diversos bloques de pisos. La propuesta, aprobada por unanimidad, responde a la voluntad de los propietarios del suelo de edificarlo. El municipio es uno de los que presenta mayores problemas de acceso a la vivienda en Lleida, sin apenas oferta de alquiler residencial y precios de venta que rozan una media de 3.900 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista.

El alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), expuso en el pleno que el promotor tendrá la obligación de urbanizar con una acera el espacio entre los futuros edificios y la carretera, y de hacer las obras necesarias para garantizar el suministro de agua a la zona si la red municipal resulta insuficiente. Asimismo, apuntó que el plan exigirá reservar suelo para nuevos establecimientos hoteleros y comerciales. Sobre estos últimos, Serrano apuntó que son necesarios para atender las necesidades de la futura población de este sector, que superaría las 500 personas (más del 10% de la población del municipio) si todas las viviendas previstas llegan a construirse y habitarse.

El promotor tiene intención de construir las 108 viviendas de renta libre que permitirá la nueva planificación y 30 de las 108 protección oficial previstas, según explicó el gobierno municipal durante el pleno. Serrano avanzó que las 78 restantes están previstas en terrenos que el promotor deberá ceder al ayuntamiento, como dicta la normativa para nuevos desarrollos urbanísticos. El consistorio, a su vez, lo cederá al Incasòl para la construcción de viviendas sociales, apuntó el alcalde.

Tras la aprobación inicial en el pleno, el cambio en la normativa urbanística deberá obtener el visto bueno de la comisión de Urbanismo de Aran, algo que podría suceder en otoño. Serrano apuntó que la nueva planificación podría entrar en vigor hacia finales de año. Las viviendas sociales previstas en este sector se sumarán a las más de 60 incluidas en un convenio entre el ayuntamiento y la Generalitat (ver desglose).