El Govern aconseja bajar la velocidad en la A-2 mientras no se repare

La Generalitat aconseja reducir la velocidad de circulación en la A-2 entre Cervera y La Panadella mientras no se acondicione este tramo de autovía, con graves déficits históricos de inversión, según ha reconocido la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. En respuesta a preguntas del grupo de Junts en el Parlament, la consellera considera que “para mejorar la seguridad mientras no se ejecute la reforma integral prevista por el ministerio, de manera provisional, sería recomendable reducir la velocidad máxima permitida en el tramo afectado”, de 120 kilómetros por hora. El pasado febrero las lluvias acabaron de deteriorar la calzada y causaron importantes socavones que dañaban coches y obligaron a una intervención de urgencia, a la espera de una reforma global. Fuentes de Carreteras señalaron que las obras están previstas para la primera semana se septiembre.

Paneque señala en su respuesta que “la reducción de la velocidad no resuelve las patologías del firme pero aumenta el tiempo de reacción de los conductores” en caso de incidencia. Recomienda también reforzar la señalización vertical para indicar las limitaciones de velocidad temporales, así como los letreros digitales. Estas medidas, sin embargo, dependerían del ministerio. La consellera recordó que Transportes ha reformado 41 kilómetros de la autovía en Lleida por 31 millones de euros pero faltan los 8,5 kilómetros finales de la Segarra, uno de los tramos más perjudicados por la falta de inversión.

Donde sí han comenzado las obras es en la C-28 en el puerto de la Bonaigua, afectado por desprendimientos y un gran socavón bajo la calzada a causa de movimientos de tierra, llamados “paleodesprendimientos”, en palabras de Ramon Ramírez, director general de Infraestructuras de la Generalitat. Territorio ha iniciado la reparación del agujero perforando a 30 metros de profundidad desde la carretera para colocar pilonas de acero y rellenarlas de hormingón para estabilizar el terreno. En declaraciones a 3Cat recogidas por SEGRE y confirmadas por Territorio, Ramírez y el secretario de Movilidad, Manel Nadal, explicaron que la obra trata de “coser” el terreno afectado y “contenerlo”. Nadal dijo que en paralelo llevan a cabo el estudio sobre un eventual túnel de la Bonaigua, que reivindican los alcaldes. Las obras de la C-28 durarán un año y mientras habrá paso alternativo para los vehículos y seguirá monitorizándose la montaña. Estas obras están presupuestadas en unos ocho millones de euros.