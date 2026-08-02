La nueva zona de aparcamiento de Esterri toma forma junto a las piscinas

Las obras para habilitar una nueva zona de aparcamiento en Esterri d’Àneu ya están en marcha. El nuevo espacio se ubicará en el prado situado en la calle dels Esports, entre la calle Major y las piscinas municipales, una actuación prevista en los presupuestos municipales de 2026. Los primeros trabajos consisten en la retirada de la capa vegetal del terreno. Posteriormente se extenderá una capa de grava que permitirá mejorar el drenaje del agua y acondicionar la superficie para el estacionamiento de vehículos. El aparcamiento mantendrá una distancia mínima de diez metros respecto a los edificios próximos y no estará permitido el estacionamiento de autocaravanas.

Con esta actuación, el consistorio pretende dar respuesta a la creciente demanda de plazas de aparcamiento, especialmente en épocas de mayor afluencia de visitantes, teniendo en cuenta también que parte del centro es peatonal.

El consistorio ha informado además de un cambio en el sentido de circulación de la ruta circular de la Carrerada, una medida destinada a mejorar la movilidad y la seguridad de los usuarios que transitan por este itinerario, conocido popularmente como la ruta del Colesterol.