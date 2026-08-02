El Pont de Suert ya forma parte de la lista de municipios rurales

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El Pont de Suert ha sido incluido finalmente en la relación de municipios rurales de Catalunya después de recibir una resolución favorable del departamento de Presidencia de la Generalitat. La capital del Alta Ribagorça había quedado inicialmente fuera del listado aprobado a finales del 2025, aunque ahora consigue este reconocimiento. La incorporación permitirá al municipio acceder a bonificaciones fiscales y a las líneas de subvenciones contempladas en el Estatuto del Municipio Rural, para favorecer el desarrollo y la fijación de población en las zonas rurales.