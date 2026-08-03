Ponent prevé numerosos turistas para ver el eclipse y pide responsabilidad

Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El eclipse solar del próximo día 12 será un acontecimiento que atraerá a numerosos turistas a pueblos del llano, en especial del Segrià y Les Garrigues. Los ayuntamientos ven en este fenómeno una oportunidad, aunque aconsejan responsabilidad a los visitantes a la hora de acceder a caminos. El ayuntamiento de La Granja estudia cerrar algunos.

Las comarcas del llano de Lleida serán un enclave estratégico para observar el eclipse solar total del día 12 a las 20.29 horas, que tendrá una duración de entre 32 segundos y un minuto. Muchos municipios del Segrià, Les Garrigues o la Noguera han visto en este fenómeno una oportunidad para atraer turistas, sobre todo en Ponent, que es donde mejor se verá pero piden responsablidad. Así, por ejemplo, La Granja d'Escarp, en el Baix Segre, considera este acontecimiento una excelente ocasión para dar a conocer su patrimonio natural entre el río y los llanos de Montmaneu. No obstante, el alcalde, Manel Solé, incide en que hay que tener en cuenta que llegará un ingente número de personas y que “somos un pueblo de mil habitantes sin polícia local ni Protección Civil”. Advierte de los peligros de acceder a determinadas zonas elevadas, “ya que hay muchos caminos que no están en sus mejores condiciones”, una situación similar en casi todos los pueblos. En este sentido, desaconseja subir a Montmaneu con vehículos convencionales para no quedar atrapados, por lo que el ayuntamiento estudia cerrar las rutas más complejas y recomienda las más fáciles. El consistorio de La Granja ha organizado una actividad junto con el de Seròs, una visita guiada para 40 personas en la zona de Les Valletes de Ramiro donde se habilitará estacionamiento. La zona de autocaravanas de La Granja estará abierta a todos, pero no se concederán reservas exclusivas. Solé admitió que el impacto económico será limitado pero el eclipse servirá para potenciar el turismo del Baix Segre.

Otros municipios donde se han preparado actividades específicas para ver el eclipse son, también en el Segrià, Massalcoreig, donde se hará un “tardeo” en las piscinas; o en Torres de Segre, donde se hará un seguimiento desde el Tossal de Carrasumada con el asesoramiento de miembros de la Societat Astronòmica de Lleida (SALL). En La Pobla de Cérvoles, en Les Garrigues, el Celler Blanch i Jové ha preparado un encuentro para ver en eclipse entre viñas a unos 700 metros de altura. Por otra parte, en Penelles, en la Noguera, el Castell del Remei celebrará una jornada musical que se ha bautizado Eclipse Solar Sound con visita a las bodegas, catas de vinos y actuaciones musicales.