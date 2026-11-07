Blindan la muralla de Balaguer para evitar robos

El tramo de muralla al lado de la calle Riu Garona en el barrio del Firal de Balaguer. - JORDI ECHEVARRIA

La Paeria de Balaguer ha dado luz verde a una actuación urgente y provisional para proteger el paso de los peatones en la zona de la muralla emiral del barrio del Firal, un conjunto defensivo andalusí del siglo IX. La intervención creará un itinerario alternativo por la calzada de la calle Riu Garona y blindará la zona excavada y las sitges del parque contiguo ante caídas y robos. El objetivo principal es garantizar la seguridad de los peatones en el tramo afectado por la excavación arqueológica de la fortificación con la implantación de un itinerario alternativo debidamente protegido y señalizado.

La excavación arqueológica ocupa parte de la acera, la torre de la muralla interrumpe el recorrido y el robo de más de diez vallas de protección ha dejado puntos abiertos con riesgo real de caída si se circula por esta zona de la fortificación.

Es protegirà la zona per augmentar la seguretat dels vianants. - JORDI ECHEVARRIA

La muralla emiral fue objeto de un proyecto de restauración y consolidación presentado al departamento de Cultura hace años, con un presupuesto de 208.348 euros. Los trabajos previos permitieron descubrir las primeras hiladas del recinto andalusí, dos torres anexas y un tramo paralelo de muralla gótica adosado a su cara interna. Sin embargo, la urbanización prevista sigue pendiente por razones presupuestarias.

La muralla emiral hace referencia principalmente a los restos de fortificaciones de la época del Emirato de Córdoba (siglos VIII-IX) conservados en distintas localidades de la península ibérica, entre ellas Balaguer.

Ante la demora en la urbanización, el consistorio de Balaguer ha optado por una solución inmediata para ganar seguridad en la zona. El nuevo paso peatonal discurrirá por la calzada, rodeará el tramo ocupado por la torre y tendrá una anchura aproximada de 1,80 metros y más de 64 metros lineales de recorrido, que estará delimitado por unas 40 barreras metálicas. En el lado de la muralla se colocará una valla de dos metros de altura, mientras que junto a la calzada se empleará una barrera de 90 centímetros, visible de día y de noche.

La protección del patrimonio también será reforzada. Se instalarán más de 70 vallas metálicas móviles ancladas al pavimento mediante acero y apoyadas en bases de hormigón. Los paneles se soldarán entre sí para impedir sustracciones. El cerramiento incorporará una puerta de acceso para el personal técnico y de jardinería encargado del mantenimiento.

La actuación incluye señalización vertical y horizontal reflectante, con elementos luminosos si resulta necesario, para advertir tanto a peatones como a conductores. También se prohibirá aparcar junto a la muralla, ya que se suprimirán las plazas existentes en ese lado de la calle y se reordenará el estacionamiento en el lado opuesto.

Desde la Paeria de Balaguer apuntaron que se trata de una solución temporal, pero necesaria y urgente, que permitirá circular con seguridad hasta que pueda ejecutarse la urbanización definitiva del entorno de esta fortificación.

En los últimos meses, se ha detectado el robo de más de diez vallas de protección existentes, lo que provocó que quedasen puntos de la muralla sin cerrar, lo que a su vez generaba situaciones de riesgo real de caída en la zona excavada.