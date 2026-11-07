El camino verde de la Noguera, en primavera

El camino natural de la Noguera Baixa, un itinerario de 24 kilómetros que transcurrirá paralelo al río Noguera Ribagorçana y que impulsan los municipios de Torrelameu, Albesa, Algerri, Ivars de Noguera y Alfarràs, este último en el Segrià, entra en su última fase. Los alcaldes se reunieron esta semana con técnicos de la Diputación, tras el aval de Urbanismo a la pasarela sobre el río que unirá las localidades de Algerri y Alfarràs, que tendrá un coste de 750.000 euros.

El alcalde de Torrelameu, Carles Comes, apuntó que la previsión es que las obras puedan iniciarse en primavera para disponer del “gran pulmón verde de ambas comarcas, un espacio natural de referencia diseñado para la práctica del deporte, el senderismo, ir en bici o disfrutar del entorno”, dijo. La actuación pretende reforzar la estrategia turística de la zona, dinamizar la economía local de estos municipios y avanzar en la futura conexión entre Lleida y el pantano de Santa Ana en un recorrido superior a los 40 kilómetros.