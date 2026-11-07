Cinco municipios más ceden a la Generalitat solares para viviendas sociales, 111 en La Seu

Cinco municipios más de Lleida han cedido a la Generalitat solares para la promoción de viviendas para alquiler social dentro del Pla 50.000 que promueve el Executiu para paliar el problema del acceso habitacional. Se trata de La Seu d'Urgell, Térmens, La Vall de Boí, Tàrrega y Guissona. En los tres primeros casos, los alcaldes (Joan Barrera, Concepció Cañadell y Sònia Bruguera) acudieron ayer al Palau de la Generalitat y firmaron con el president, Salvador Illa, sendos convenios para la entrega de las parcelas, junto a otros 55 alcaldes del resto de Catalunya. La cesión en la capital del Alt Urgell será la que permitirá una mayor promoción de viviendas de alquiler social, con 111 unidades, según destacó el primer edil, en dos solares ubicados en l'Horta del Valira. En Térmens, señaló Cañadell, serán dos solares, si bien aún está por concretar su edificabilidad. En Guissona se entregará un solar de 100 metros cuadrados y en Tàrrega, tres, ubicados en el Hort del Barceloní (546 metros cuadrados); Via Lacetània 13-15 (460 metros cuadrados) y Via Lacetania-Maria Rúbies 8 (807 metros cuadrados).

Las cinco se suman a otras cuatro cesiones firmadas en marzo: Llavorsí, Baix Pallars, Rialp y Bellver de Cerdanya, a las que se unió poco después Vielha. Sin embargo, según varios alcaldes, los solares han salido a concurso y han quedado desiertos por falta de interés.

El alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, explicó que el lote de su localidad se sacó a concurso de forma agrupada con el de Rialp y quedaron desiertos. También se licitó el de Bellver de Cerdanya, según confirmó la alcaldesa, Laia Serra, mientras que Gerri de la Sal habría quedado fuera del proceso. Vielha, que ofreció un solar frente al hotel Tuca para una sesentena de viviendas, quedó también desierto en septiembre, si bien la situación podría revertirse pronto.

Vidal aseguró que ninguna promotora social quiere construir en la zona porque los costes son superiores a los de otras veguerías por el material, la orografía y la dificultad de hallar operarios locales. Explicó que ha pedido a la conselleria de Territorio más recursos públicos para hacer atractivos los concursos de vivienda social también en el Pirineo. El mecanismo del Pla 50.000 contempla que los ayuntamientos ceden terrenos y la Generaliat los licita para que constructores privados construyan viviendas y cobren luego el alquiler.