Colapso en la A-2 en Vilagrassa por dos siniestros múltiples con heridos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Dos accidentes múltiples, que se saldaron con dos heridos, colapsaron ayer por la mañana la autovía A-2 a su paso por Vilagrassa. Los dos siniestros se registraron en un intervalo de menos de media hora y en un tramo de tan solo dos kilómetros. Se produjeron bajo una intensa niebla, ocurrieron en dirección a Barcelona y obligaron a cortar la vía, generando largas colas hasta Bellpuig.

El primer accidente se produjo a las 8.39 horas en el kilómetro 504, a la altura de la salida de Vilagrassa. Fue una colisión por alcance entre cuatro turismos que no dejó heridos. Al lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos, que retiraron los vehículos implicados de la vía, mientras efectivos de los Mossos d’Esquadra controlaban el tráfico. Minutos después, a las 9.02 horas, se registró un segundo accidente en el kilómetro 502, a la altura del acceso a Vilagrassa, también hacia Barcelona. En esta ocasión, se vieron implicados dos camiones y una motocicleta. A este siniestro acudieron tres dotaciones de los Bomberos, cuatro ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y varias patrullas de los Mossos d’Esquadra. El SEM atendió in situ y trasladó a dos hombres con heridas de diversa consideración al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La coincidencia de ambos accidentes en el mismo sentido de la autovía obligó a cortar la calzada hacia Barcelona, lo que provocó retenciones de unos cuatro kilómetros hasta Bellpuig. La normalización del tráfico se retrasó especialmente tras el segundo accidente, ya que fue necesario retirar de la calzada los vehículos implicados, entre los que había dos camiones, antes de poder reabrir completamente la circulación. Durante unas horas estuvo habilitado solo un carril. La intensa niebla de primera hora de la mañana dificultó la visibilidad y pudo haber influido en la cadena de colisiones.