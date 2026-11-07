La copa del mundo de esquí de montaña, en Boí Taüll

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En el ámbito deportivo, Boí Taüll volverá a ser la sede de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña los días 30 y 31 de enero y acogerá también la prueba del Freeride World Tour Junior los días 27 y 28 de febrero reafirmando su papel como uno de los grandes referentes de los deportes de nieve del Pirineo, según indicaron fuentes de FGC.

Por su parte, Espot se convertirá los días 6 y 7 de marzo en el epicentro internacional del freeride júnior, ya que acogerá una prueba del Freeride World Tour Junior.

Los días 20 y 21 de febrero, Port Ainé acogerá una nueva edición de la Betula Freestyle, la competición de referencia del freestyle catalán, que reunirá riders de todas las edades y niveles en el snowpark de la estación. FGC impulsa la iniciativa Esquiar a casa deixa empremta como eje vertebrador de la economía local y de las comarcas de montaña.