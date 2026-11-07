Dos escuelas honran al Sant Crist de Balaguer para dar inicio a las fiestas

Decenas de escolares de Balaguer protagonizaron ayer la tradicional ofrenda floral al Sant Crist de Balaguer que marca el inicio de los actos de la Festa Major de la capital de la Noguera. No obstante, este año solo participaron en la ofrenda dos de los siete centros educativos de Balaguer. Se trata de los colegios concertados de Escola Pia y Vedruna. El resto son escuelas públicas de la capital que no acudieron al acto, ya que los docentes han dejado de hacer salidas escolares durante este curso como medida de presión hasta que el departamento de Educación ofrezca mejoras laborales, estructurales y de recursos. Normalmente, más de un millar de escolares participan en la ofrenda.

L'ofrena floral al Sant Crist de Balaguer.Jordi Echevarria

Los docentes reclaman soluciones a la carga de trabajo, la falta de personal, la gestión de la educación inclusiva y el reconocimiento o compensación por la responsabilidad fuera de hora que suponen las excursiones.

Los que sí participaron iniciaron la marcha desde la plaza Mercadal hasta el Santurario del Sant Crist donde hicieron la ofrenda. La edil de Educación de Balaguer, Anna Profitós, agradeció a las familias que llevaron a los pequeños a celebrar las fiestas, así como los docentes de los centros participantes. “Lamentamos profundamente que no hayan asistido todos los centros como es tradición, pero sabemos que esta situación revertirá el próximo año”, dijo.

Delante del Santuario se llevó a cabo el baile de gegants a cargo de la colla Gegantera i Grallers de Balaguer y la actuación infantil del grupo La Sal de Mars.

Davant del Santuari del Sant Crist hi va haver un espectacle infantil a càrrec del grup La Sal de Mars, que va oferir animació amb la representació 'Xaxipiruli'.Jordi Echevarria

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, apuntó que desde la Paeria se llevó a cabo un sondeo antes de iniciar el curso escolar para saber en qué actividades participarían los centros educativos este año “y poder hacer una previsión de los actos programados, no solo para las fiestas del Sant Crist, sino también para otras actividades previstas en el Pla de Dinàmica Educativa”, dijo. La jornada festiva siguió con la entrega de premios de los campeonatos de botifarra y billar en el Casal Cívic i Comunitari. Los conciertos y bailes de Festa Major protagonizaron los actos de la tarde y por la noche fue el turno de Buhos y la Nit del Canet.

Les entitats també van participar en l’acte. - PAERIA BALAGUER

Para hoy está prevista una jornada de Tiro al Plato, el tradicional desayuno popular Si vols esmorzar bé, vine a Balaguer, el Correbars y el correfoc entre otras iniciativas. La noche de conciertos será paraCeltas Cortos y Manel Fuentes.