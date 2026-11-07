Malestar por la ‘rave’ de Llardecans y el alcalde asegura que si vuelven llamará a los Mossos para cerrar el paso

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La última rave que tuvo lugar en Llardecans desde el 31 de octubre hasta primeros de este mes ha colmado la paciencia del ayuntamiento. Fue la cuarta en el municipio desde 2023 y la segunda en lo que va de año.

En esta ocasión, los asistentes dejaron la finca privada al lado de la carretera de Aitona llena de basura y ha sido el consistorio el que se ha tenido que encargar de limpiar el terreno. Durante la rave se habilitó un escenario y aparcaron cerca de 400 coches, muchos de Francia e Italia.

“Hemos recogido varias bolsas de basura en la parcela, además de las que se han tirado en las islas de emergencia, ya que no tenemos contenedores porque hacemos recogida domiciliaria. Nos ha supuesto un trastorno porque no se ha podido separar la basura y repercutirá en los índices de reciclado”, explicó el alcalde, Xavier Mor.

“Nos dieron un teléfono para comunicarnos con los organizadores de la rave por si había algún problema, pero hemos llamado varias veces y no contesta nadie”, señaló.

“Hasta ahora había cierta permisividad, porque los asistentes a la concentración venían al pueblo, hacían sus compras y no ensuciaban, pero esto ya es irrelevante si lo van a dejar todo lleno de basura, así que la próxima vez llamaremos a los Mossos con la mayor celeridad posible para que cierren los pasos a la finca y no puedan entrar”. Los Mossos habilitan controles para que no se altere el orden público y la circulación.