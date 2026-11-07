Menàrguens drena la ermita de la Santa Creu para evitar las humedades

Menàrguens ha completado dos actuaciones de mejora en la ermita de Santa Creu con el objetivo de eliminar de forma definitiva los problemas de humedades que afectaban al templo y renovar el pavimento interior. Los trabajos, con un coste de 21.500 euros, han sido financiados al 100% a través de una ayuda del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI).

La primera intervención ha consistido en la instalación de un drenaje perimetral alrededor del edificio. Este sistema recoge y evacua las aguas subterráneas que, a través del suelo, provocaban humedades por capilaridad en los muros y en el interior de la ermita. Con esta solución se pretende cortar una de las principales causas del deterioro del templo.

L’objectiu és evitar les humitats, principal causa del deteriorament. - AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS

La segunda actuación se ha centrado en el suelo de la ermita. Se ha construido un nuevo pavimento flotante con una cámara de ventilación inferior que favorece la circulación del aire y evita las condensaciones y la acumulación de humedad. Los laterales se han cubierto con gravilla, que permite que el aire circule y completa el sistema de ventilación.

El alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, destacó la necesidad de llevar a cabo la actuación para frenar definitivamente las humedades que afectaban al edificio. La mejora busca no solo sanear el interior, sino también garantizar la conservación futura del espacio que forma parte del patrimonio cultural del municipio.

La ermita de la Santa Creu es un símbolo del patrimonio histórico, la memoria colectiva y de las tradiciones de Menàrguens. Durante siglos albergó un valioso retablo gótico de Sant Vicent, pintado en 1435 por Bernat Martorell, y conservado actualmente en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El edificio, catalogado en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya, data de los siglos XVII y XIX.

També s’ha actuat als murs del temple. - AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS

Cada lunes de Pascua se celebra el tradicional Aplec de l’Ermita, una cita que reúne a los vecinos en torno a este espacio. Los últimos años, además, se ha recuperado la histórica procesión de la Santa Creu, impulsada por una asociación local con el propósito de rescatar costumbres perdidas.

La ermita era de titularidad privada hasta que su propietario la donó al pueblo, momento en el que pasó a ser un bien municipal. Paralelamente a las obras, el edificio ha sido catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) tras la tramitación municipal con el consell de la Noguera.