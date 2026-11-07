La nieve acerca el fin de una de las peores campañas de setas en el Pirineo

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La temporada de setas de este año en el Pirineo y el Prepirineo está llegando ya a su fin a causa de las últimas nevadas, según explicó ayer el micólogo Juan Martínez de Aragón, investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), quien apuntó que la nieve y el frío dificultan que los hongos sigan fructificando por encima de los mil metros. La temporada “no ha empezado y ya se ha acabado” en estas zonas, afirmó el experto del CTFC, quien pronosticó que la falta de lluvias de este pasado verano reducirá la producción media de setas a unos 20 o 30 kilos por hectárea, aproximadamente la mitad de la media habitual. No obstante, la producción de rovellons ha repuntado en las últimas semanas en el Pallars, el Ripollès, el Berguedà y el litoral por las últimas lluvias. En este sentido, el micólogo del CTFC no descartó que las buenas temperaturas de noviembre y diciembre puedan favorecer nuevas floraciones, por lo que la campaña podría acabar mejor de lo que se había previsto inicialmente. Martínez de Aragón también indicó que el cambio climático ya afecta a la producción de setas, especialmente porque las precipitaciones son cada vez más irregulares y se concentran en episodios intensos.