El Pallars Jussà pacta una tasa unitaria de la basura y descarta bonificaciones

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

l pleno del consell comarcal del Pallars Jussà aprobó ayer la tasa de basuras de 2027, que ascenderá a 185,77 euros por vivienda e incluirá seis tramos diferentes en función del número de personas empadronadas en cada domicilio.

Es el mismo importe que aparecía en la primera propuesta, aunque en este caso se elimina la bonificación del 5% que se preveía para los pueblos que participan en el sistema de recogida puerta a puerta: La Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars, El Pont de Claverol y Sant Joan de Vinyafrescal.

La modificación se acordó entre los dos grupos del gobierno comarcal, ERC y PSC-CP, después de que los socialistas forzaran posponer la votación en el pleno del miércoles al considerar que esta rebaja generaría desigualdades en la comarca.

Así lo justificó en la sesión el conseller socialista Carles Boix, quien afirmó que la imposibilidad de “verificar” el comportamiento de cada contribuyente provocaría que “la rebaja se aplicara automáticamente solo por el lugar de residencia” de los vecinos.