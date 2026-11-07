Las pistas de esquí de FGC ofrecerán forfaits a mitad de precio los miércoles

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Las estaciones de esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) bajo la marca Pirineu365 abrirán la temporada el 4 de diciembre con una oferta de 189 kilómetros esquiables y 180 pistas. En Lleida son Boí Taüll, Espot Esquí y Port Ainé, a las que se suman en Girona La Molina, Vall de Núria y Vallter.

Una de las novedades de este año será el día del esquiador, que permitirá a los usuarios con FlexiPass adquirir los miércoles los forfaits a mitad de precio, que en las pistas leridanas oscila entre los 39 y 50 euros por adulto y día. El descuento entre semana se aplicará a los usuarios que dispongan de este sistema de pago que permite acceder a las seis estaciones. La renovación de pase tendrá un coste de 15 euros anuales, mientras que las nuevas altas tendrán que abonar 25. A partir del día 17 de esquí los usuarios dejan de pagar por el acceso, según explicaron fuentes de FCG ayer en la presentación de la campaña.

El subdirector de Montaña de FGC, Enric Serra, explicó que la iniciativa responde a que se ha detectado más afluencia de esquiadores entre semana, “pero muy concentrada en dos o tres días”. Con el descuento del miércoles, FGC quiere incentivar que la llegada de esquiadores se reparta a lo largo de la semana. Remarcó que Ferrocarrils afronta una nueva temporada “con ganas y muy optimistas” y con la expectativa de que sea “como mínimo, igual que la anterior”.

FGC también pondrá en marcha una tienda online que agrupará los productos de las seis instalaciones. La temporada se alargará hasta el 4 de abril con la previsión de superar el millón de visitantes del invierno pasado.

En cuanto a las novedades, la estación de Espot Esquí incorpora un nuevo espacio de coworking en la cafetería de la cota 2.000. Port Ainé amplía esta temporada su oferta de servicios con la apertura del espacio gastronómico La Pica Bistró.

La estación de Boí Taüll, en la Alta Ribagorça, ofrece la tirolina doble más larga de Catalunya y observar por el telescopio panorámico del mirador de Vaques que abrirá durante el invierno. También se estrenan mejoras en las pistas de Boulevard y Gran Diagonal para mejorar la experiencia del esquí y garantizar una mejor disponibilidad de nieve.