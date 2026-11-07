Rialb tendrá un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas

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El Consorci Segre Rialb ha dado luz verde a la creación de un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas en el entorno del embalse de Rialb.

El objetivo es impulsar el cicloturismo y ofrecer una alternativa de movilidad sostenible en la zona. El servicio se gestionará de forma indirecta mediante una empresa concesionaria.

El alquiler de una bicicleta eléctrica costará 7,50 euros la hora. También se han previsto tres abonos: uno de cinco horas por 25 euros, el de Aventura, de diez horas por 35 euros, y el Trota Mons, de 20 horas por 50 euros. Todos los abonos tendrán una validez de un año.

La actuación incluye la instalación de cinco puntos de carga con energía solar en La Baronia de Rialb, Ponts, Oliana, Peramola y Tiurana.