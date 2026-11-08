Los amantes del queso llenan el Palau d'Anglesola

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d'Anglesola vive hoy una auténtica fiesta del queso. El pabellón polideportivo se ha llenado de visitantes que no se han querido perder la duodécima Mostra de Formatges Artesans de Ponent. Una jornada con una gran afluencia de público, que disfruta de las 25 paradas de quesos artesanos y productos de proximidad, degustaciones y actividades para todas las edades. Una de las protagonistas de la jornada es la cocinera y divulgadora gastronómica Maria Nicolau, distinguida este año como Quesera de Honor.