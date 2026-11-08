Aprenden la técnica de construcción de la piedra seca en el pueblo de Àreu

El Parc Natural del Alt Pirineu organizó un curso de construcción de muros de piedra seca en colaboración con el Museu de Camins en el pueblo de Àreu, en la Vall Farrera.

El curso, dedicado a la técnica de construcción de muros de doble cara, contó con la participación de cinco alumnos y lo impartió un maestro marger miembro del Gremi de Margers de Catalunya.

Durante la formación, los participantes aprendieron las técnicas tradicionales de selección, colocación y encaje de las piedras, sin la utilización del mortero ni cemento, reconstruyendo un muro ubicado en el acceso al parking de Àreu, justo al lado del punto de información del parque.

Miembros del parque apuntaron que la piedra seca es mucho más que una técnica constructiva, “es un patrimonio cultural reconocido por la Unesco, que forma parte de la identidad de los pueblos”. Además, contribuye a conservar los caminos y los espacios agrarios y favorecer la biodiversidad, ya que ofrece refugio a numerosas especies de flora y fauna.

Con iniciativas de este tipo, el Parc Natural apuesta por recuperar el patrimonio rural, transmitir los oficios tradicionales y formar nuevas personas en el arte de la piedra seca, además de mejorar los espacios de uso público