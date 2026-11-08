Arden balas de paja en la partida de Marimunt

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Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer al mediodía en un incendio de balas de paja en la partida de Marimunt. Hasta el lugar se trasladó una dotación, que extinguió rápidamente el fuego, que solo afectó a las balas de paja en una finca.

Por otra parte, también trabajaron en la extinción de un fuego en el interior de una caseta de riego en la partida de Torres de Sanui. En este servicio, del que se dio aviso a las 14.32 horas, también se activó una dotación del parque de Bomberos de Lleida. El fuego afectó a un mecanismo en el interior de la caseta. No hubo personas afectadas.